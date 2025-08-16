На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявил, что достижению мира на Украине мешает Зеленский

Депутат Рады Дмитрук: встреча Путина и Трампа дала сигнал, что мир возможен
Vadym Sarakhan/AP

Жители Украины после переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске получили сигнал, что мир возможен, его достижению мешает лишь Владимир Зеленский. Об этом заявил ТАСС депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он отметил слова Трампа, который заявил, что Путин хочет завершения военных действий. Кроме того, глава Белого дома снова назвал конфликт проектом Зеленского и его кураторов.

«Она (война. — «Газета.Ru») началась по его воле, продолжается из-за него и удерживается им же. Это главный сигнал для всех украинцев. Мир возможен. Его хотят мировые лидеры. Но единственный, кто мешает, — это Зеленский», — подчеркнул депутат.

Дмитрук считает, что именно президент Украины «несет полную ответственность за то», что украинская земля «до сих пор заливается кровью».

До этого газета The Times написала, что Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа.

Журналисты обратили внимание: после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде назвали условие встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Встреча Путина и Трампа
