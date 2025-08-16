На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский может стать «козлом отпущения» Трампа

The Times: Зеленский может превратиться в козла отпущения Трампа
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Times.

Журналисты обратили внимание, что после переговоров с Владимиром Путиным Трамп заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

Трамп также указал, что у США и России остался один нерешенный важный вопрос. The Times не исключает, что речь может идти не только о недопущении членства Украины в НАТО, но и требованию к Зеленскому покинуть занимаемую должность и отказаться от членства ЕС.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

Ранее Зеленский поделился деталями разговора с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами