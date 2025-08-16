Зеленский может стать «козлом отпущения» Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Times.

Журналисты обратили внимание, что после переговоров с Владимиром Путиным Трамп заявил, что дальнейший прогресс по мирным переговорам будет зависеть от Зеленского.

Трамп также указал, что у США и России остался один нерешенный важный вопрос. The Times не исключает, что речь может идти не только о недопущении членства Украины в НАТО, но и требованию к Зеленскому покинуть занимаемую должность и отказаться от членства ЕС.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи, в которой помимо него примут участие лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. По словам Трампа, у него нет желания там присутствовать, но он должен там находиться, чтобы удостовериться в том, что все поставленные задачи будут выполнены. Глава Белого дома отметил, что у сторон есть «довольно хороший шанс сделать это».

Ранее Зеленский поделился деталями разговора с Трампом.