Стало известно, с кем Путин провел совещание в Кремле после визита на Аляску

Опубликован список участников совещания Путина в Кремле после визита на Аляску

Опубликован список участников совещания, которое провел президент России Владимир Путин в Кремле после визита на Аляску. Информацию опубликовали на сайте Кремля.

В совещании принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Отмечается, что там также присутствовали члены российской делегации, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков помощник главы государства Юрий Ушаков.

15 августа на Аляске Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Эрдоган заявил, что приветствует встречу Путина и Трампа на Аляске.