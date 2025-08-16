Путин заявил о возможности завершения украинского конфликта

Путин заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше

Президент России Владимир Путин заявил, что между ним и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом сложились рабочие отношения, что, по его мнению, может способствовать прекращению боевых действий на территории Украины. Об этом российский лидер заявил по итогом переговоров на Аляске, пишет ТАСС.

«В целом, у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.

Переговоры между лидерами России и США состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. Встреча проходила в формате «3 на 3»: помимо президентов, в ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Ранее экс-советник президента США назвал победителя состоявшейся встречи Путина и Трампа.