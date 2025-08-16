На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о возможности завершения украинского конфликта

Путин заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
true
true
true

Президент России Владимир Путин заявил, что между ним и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом сложились рабочие отношения, что, по его мнению, может способствовать прекращению боевых действий на территории Украины. Об этом российский лидер заявил по итогом переговоров на Аляске, пишет ТАСС.

«В целом, у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.

Переговоры между лидерами России и США состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж, штат Аляска. Встреча проходила в формате «3 на 3»: помимо президентов, в ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Ранее экс-советник президента США назвал победителя состоявшейся встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами