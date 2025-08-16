На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о напряженном разговоре Трампа и Зеленского после саммита на Аляске

WP: звонок Трампа Зеленскому после встречи с Путиным был более напряженным
true
true
true
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского после саммита на Аляске был более напряженным, чем общение американского лидера с европейцами в начале недели. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Согласно статье, целью разговора с Зеленским было желание Трампа проинформировать его и западных политиков об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Зеленский не готов отдавать больше территорий, но Трамп хочет быстрой сделки, что создает условия для потенциально сложного столкновения», — отметил источник газеты.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путинговорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее в принтере отеля на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

