Трамп заявил, что в беседе с Путиным мирного урегулирования достичь не удалось

Трамп: мирного урегулирования по Украине на данный момент достичь не удалось

В ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным мирного урегулирования по Украине достичь не удалось. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Пока сделки нет», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, несмотря на то, что о мире договорить не получилось, существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

«В целом переговоры прошли в позитивном ключе», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома отметил, что намерен продолжить телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Трамп также планирует связаться с европейскими лидерами.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко.