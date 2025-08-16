Стали известны подробности переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Уточняется, что в них участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности. [Трамп] не обсуждал и не рассматривал возможность размещения американских войск на территории Украины», — рассказал источник.
При этом возможные гарантии безопасности не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения.
В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее СМИ узнали о напряженном разговоре Трампа и Зеленского после саммита на Аляске.