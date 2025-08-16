Стали известны подробности переговоров по гарантиям безопасности для Украины

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Уточняется, что в них участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности. [Трамп] не обсуждал и не рассматривал возможность размещения американских войск на территории Украины», — рассказал источник.

При этом возможные гарантии безопасности не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о напряженном разговоре Трампа и Зеленского после саммита на Аляске.