Лидеры ЕС отказались от предложения Трампа перейти к заключению мира на Украине

NYT: ЕС не поддержал Трампа в вопросе заключения мира на Украине, а не перемирия

Лидеры европейских стран и руководство Европейского союза фактически отказались от предложения президента США Дональда Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня. Об этом сообщает газета The New York Times.

16 августа главы Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеры Германии, Италии, Польши, Франции, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании приняли совместное заявление.

NYT отмечает, что в этом документе политики приветствовали слова Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии безопасности Украины, но в остальном заявление звучало так, будто Европа пытается убедить мир в том, что она поддерживает Киев в ключевых сферах, в чем американский лидер, возможно, не заинтересован.

Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня.

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.