В США обвинили Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф неверно понял позицию России по прекращению огня на Украине, что могло привести к «спешно организованному» саммиту на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников.

По его информации, следствием «неопытности» Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня стало то, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале августа он покинул РФ, решив, что Российская Федерация предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле Москва требовала вывода оттуда украинских войск.

«Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита», — сказано в сообщении.

При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила NBC, что подобные сообщения являются ложными. По ее словам, Уиткофф вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине «с полным и четким пониманием» ситуации.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

Ранее сообщалось, что Уиткофф поддерживает контроль РФ над освобожденными территориями Украины.