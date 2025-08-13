На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Уиткофф поддерживает контроль РФ над освобожденными территориями Украины

Times: Уиткофф одобряет идею контроля РФ над освобожденными территориями Украины
Gavriil Grigorov/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает идею сохранения контроля РФ над освобожденными ею территориями Украины по итогам переговоров. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в американском совбезе.

По данным издания, эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. Сообщается, что выполнение этого условия позволит Киеву избежать проведения всеукраинского референдума по изменению границ в соответствии с конституций Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф передал Киеву сигнал от России о готовности завершить конфликт. Он уточнил, что подобного рода сигнал поступил от России «в первый раз». Кроме того, по словам Зеленского, Уиткофф заявил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки. В ответ украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс.

Президенты России и США договорились встретиться на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже, который считается крупнейшим городом на Аляске.

Ранее Трамп назвал срок проведения трехсторонних переговоров после встречи с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
