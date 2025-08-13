СМИ: Уиткофф поддерживает контроль РФ над освобожденными территориями Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает идею сохранения контроля РФ над освобожденными ею территориями Украины по итогам переговоров. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в американском совбезе.

По данным издания, эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита Уиткоффа в Москву. Сообщается, что выполнение этого условия позволит Киеву избежать проведения всеукраинского референдума по изменению границ в соответствии с конституций Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф передал Киеву сигнал от России о готовности завершить конфликт. Он уточнил, что подобного рода сигнал поступил от России «в первый раз». Кроме того, по словам Зеленского, Уиткофф заявил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки. В ответ украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс.

Президенты России и США договорились встретиться на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже, который считается крупнейшим городом на Аляске.

Ранее Трамп назвал срок проведения трехсторонних переговоров после встречи с Путиным.