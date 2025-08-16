На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о результатах встречи с Путиным

Трамп: по итогам саммита с РФ остались не согласованы один-два важных вопроса
Nathaniel Wilder/Reuters

После российско-американского саммита в Анкоридже (Аляска) на рассмотрении остаются еще один или два важных вопроса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«И мы пришли к согласию по многим пунктам <...> Есть, знаете ли, один или два довольно важных пункта, но я полагаю, их можно достичь», — сказал он.

По словам американского лидера, таких пунктов в ходе встречи было «не так уж и много». Трамп подчеркнул, что на данный момент все зависит от украинского президента Владимира Зеленского, при этом никаких подробностей указанных пунктов не приводится.

В ходе интервью Трамп дал максимальную оценку по 10-балльной шкале прошедшему мероприятию.

15 августа на Аляске прошел трехчасовой раунд переговоров с участием Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Центральным вопросом повестки дня стало урегулирование украинского конфликта. По итогам встречи американский лидер сообщил, что незамедлительное заключение мирного соглашения не состоялось. Тем не менее, он выразил твердую убежденность в наличии значительных перспектив для дальнейшего разрешения сложившейся ситуации.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
