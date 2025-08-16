На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил качества Путина как президента

Трамп назвал Путина сильным и умным лидером
По мнению президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин обладает качествами сильного и умного лидера. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Он сильный и чертовски жесткий», — сказал глава Белого дома после саммита на Аляске.

«Он очень умный человек. Нет ничего, что вынудило бы его сесть за стол переговоров. Я думаю, он уважает нашу страну», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных причинах согласия Путина на встречу на Аляске, включая экономическое давление на Россию и увеличение оборонных расходов стран НАТО.

15 августа на Аляске прошел трехчасовой раунд переговоров с участием Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Центральным вопросом повестки дня стало урегулирование украинского конфликта. По итогам встречи американский лидер сообщил, что незамедлительное заключение мирного соглашения не состоялось. Тем не менее, он выразил твердую убежденность в наличии значительных перспектив для дальнейшего разрешения сложившейся ситуации.

Ранее экс-советник Трампа назвал победителя состоявшейся встречи Путина и Трампа.

