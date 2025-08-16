Трамп дал максимальную оценку своей встрече с Путиным

Трамп оценил свою встречу с Путиным на 10 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп дал максимальную оценку по 10-балльной шкале прошедшему саммиту с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил телеканалу Fox News.

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», — сказал американский лидер в ответ на просьбу оценить завершившуюся встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома.

Также российский лидер высоко оценил стремление президента Соединенных Штатов «вникнуть в суть украинского конфликта».

