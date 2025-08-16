Трамп дал максимальную оценку своей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал максимальную оценку по 10-балльной шкале прошедшему саммиту с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил телеканалу Fox News.
«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», — сказал американский лидер в ответ на просьбу оценить завершившуюся встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.
15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи заявил, что у него установились очень хорошие прямые контакты с главой Белого дома.
Также российский лидер высоко оценил стремление президента Соединенных Штатов «вникнуть в суть украинского конфликта».
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.
Ранее экс-советник Трампа назвал победителя встречи президента США и Путина.