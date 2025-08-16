На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, о чем говорили Зеленский и Трамп перед саммитом на Аляске

FT: Зеленский перед саммитом призвал Трампа обеспечить трехсторонние переговоры
true
true
true
close
Mystyslav Chernov/AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом перед саммитом на Аляске призвал обеспечить возможность трехсторонних переговоров на уровне глав государств, сообщило Financial Times.

По данным издания, президент Украины также заявил, что надо добиться «безоговорочного прекращения огня» и освобождения украинских пленных.

Онлайн-встречу с главами европейских стран и президентом Украины Трамп провел за два дня до саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Во встрече приняли участие лидеры Финляндии, Франции, Германии, Британии, Италии, Польши и ЕС. Трамп назвал разговор «хорошим».

FT отметило, что Зеленский также рассчитывает на конкретные обязательства США по гарантиям безопасности для Украины после саммита, но доверие Киева к американскому президенту «слабое».

«Он говорит, что хочет мира, но не желает предпринимать необходимые шаги для его достижения», — процитировала газета неназванного украинского чиновника.

Другой собеседник FT, присутствовавший при разговоре Трампа и Зеленского, описал намерения главы США в преддверии встречи на Аляске как «крайне неоднозначные». По его мнению, Трамп постоянно меняет свой курс, говоря то о новых санкциях, то о трехсторонних встречах.

15 августа российский и американский лидеры провели саммит на Аляске. Местом для переговоров была объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

По словам Трампа, в ходе переговоров с Путиным мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, но существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Трамп рассказал о планах на встречу с участием Путина и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
