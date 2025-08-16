На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о планах на встречу с участием Путина и Зеленского

Трамп: в следующей встрече примет участие не только Путин, но и Зеленский
true
true
true

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в его следующей встрече примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Не мне вести переговоры с Украиной, но я точно могу накрыть стол для этого, и наша следующая встреча состоится при участии президента [Украины] Зеленского, президента [РФ] Путина и, наверное, моем участии», — сказал он.

По словам американского лидера, в ближайшее время он бы хотел «заняться своей страной», но ему приходится отвлекаться на внешнюю политику. Кроме того, Трамп отметил, что за первые полгода его пребывания на посту президента США он уже завершил шесть войн.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее на Западе заявили об успешном ходе встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами