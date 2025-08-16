Трамп рассказал о планах на встречу с участием Путина и Зеленского

Трамп: в следующей встрече примет участие не только Путин, но и Зеленский

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в его следующей встрече примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Не мне вести переговоры с Украиной, но я точно могу накрыть стол для этого, и наша следующая встреча состоится при участии президента [Украины] Зеленского, президента [РФ] Путина и, наверное, моем участии», — сказал он.

По словам американского лидера, в ближайшее время он бы хотел «заняться своей страной», но ему приходится отвлекаться на внешнюю политику. Кроме того, Трамп отметил, что за первые полгода его пребывания на посту президента США он уже завершил шесть войн.

15 августа Путин и Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее на Западе заявили об успешном ходе встречи Путина и Трампа.