Трамп высказался о встрече с Путиным на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Анкоридже (Аляска) после саммита назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным очень продуктивной.

«Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что у него сложились хорошие отношения с главой российского государства.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что на переговорах с Путиным был достигнут «огромный прогресс».

Владимир Путин в свою очередь в ходе пресс-конференции по итогам саммита выразил надежду, что достигнутые понимания с американским лидером откроют дорогу к миру на Украине.

Президент РФ выразил надежду, что украинская сторона не будет устраивать провокации, чтобы сорвать этот намечающийся мир.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.