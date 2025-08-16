Трамп высказался о встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Анкоридже (Аляска) после саммита назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным очень продуктивной.
«Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча», — сказал он.
Глава Белого дома отметил, что у него сложились хорошие отношения с главой российского государства.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что на переговорах с Путиным был достигнут «огромный прогресс».
Владимир Путин в свою очередь в ходе пресс-конференции по итогам саммита выразил надежду, что достигнутые понимания с американским лидером откроют дорогу к миру на Украине.
Президент РФ выразил надежду, что украинская сторона не будет устраивать провокации, чтобы сорвать этот намечающийся мир.
15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.