Путин оценил возможность мира на Украине после встречи с Трампом

Путин: недеюсь, что договоренности с Трампом откроют дорогу к миру на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита выразил надежду, что достигнутые понимания с американским лидером Дональдом Трампом откроют дорогу к миру на Украине.

«Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому (конфликту на Украине — прим. ред.) конец», — заявил он.

Российский лидер отметил, что считает украинский народ — братским, а происходящее — болью. Путин добавил, что у граждан России и Украины одни корни.

Помимо этого, он согласился с главой Белого дома в вопросе того, что должна быть обеспечена безопасность Украины и выразил готовность над этим работать.

Президент РФ выразил надежду, что украинская сторона не будет устраивать провокации, чтобы сорвать этот намечающийся мир.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

Встреча Путина и Трампа
