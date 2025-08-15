На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца

Politico: Трамп наслаждается ролью главного миротворца, борясь за Нобелевку
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Трамп наслаждается своей ролью главного миротворца, полагая, что он может заключать сделки, которые ускользали от его предшественников, демонстрируя одновременно свою проницательность и силу – независимо от того, успешен он или нет. Ему нравится занимать положение властителя для всех этих небольших и слабых стран по всему миру», — сказал источник газеты в Белом доме.

По словам второго источника, президент США обращает внимание на различные конфликты отчасти из-за убеждения, что он может использовать влияние Вашингтона для прекращения конфликтов. Это контрастирует с его президентской кампанией, в ходе которой он придерживался подхода «Америка прежде всего».

«Обращение внимания Трампа на урегулирование конфликтов отчасти обусловлено его желанием получить Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится», — подчеркивает Politico.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

