Путин выразил надежду на отсутствие новых провокаций со стороны Украины

Путин заявил, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине

Россия искренне заинтересована в завершении конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после разговора с главой США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

«Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», — подчеркнул он на совместной пресс-конференции.

Российский лидер выразил надежду на то, что украинская сторона не будет устраивать провокации, чтобы сорвать этот намечающийся мир.

«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс», — сказал он.

15 августа Путин и Трамп встретились на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

