Генменеджер отеля на Аляске восхитился тем, что Лавров остановился у них

Генменеджер отеля на Аляске Ву: визит Лаврова в гостиницу стал большой честью

Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в беседе с РИА Новости восхитился тем, что глава МИД России Сергей Лавров останавливался в гостинице в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске.

«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа», – сказал мужчина.

По его словам, визит такого высокопоставленного гостя в The Lakefront Anchorage – «честь», а отель теперь – «часть истории».

Ву также рассказал, что министр не запрашивал номер с видом на озеро, на берегу которого и находится гостиница. Дипломат позавтракал в номере, добавил генменеджер.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Новость дополняется.