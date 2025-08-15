На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США увидели «громкий сигнал» в свитере Лаврова с надписью «СССР»

CNN: свитер Лаврова с надписью СССР говорит о возвращении величия России
true
true
true
close
«Россия-24» (кадр из видео)

Свитер министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР» подает «громкий сигнал» о возвращении России в статус великих держав. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Лавров не стал распространяться о своих ожиданиях от саммита на Аляске, но его свитер подал громкий сигнал. Это послание возвращает нас к якобы утраченному «золотому веку» России как великой державы во времена холодной войны и немного напоминает кремлевскую версию лозунга «Сделаем Россию снова великой»», — говорится в сообщении телеканала.

До этого британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».

Политолог Алексей Мартынов заявлял, что в Соединенных Штатах в последние годы набирает популярность одежда с советской символикой, и выбор свитера может отражать понимание американских трендов.

15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века». Свитер Лаврова быстро нашли в продаже — сейчас он стоит 10990 рублей.

Ранее журналисты Анкориджа обнаружили «фальшивого» Пескова c «выглядящими по-русски» мужчинами.

