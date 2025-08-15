Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина на встрече с Трампом

Песков: в переговорах России и США примут участие Лавров и Ушаков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах в формате «три на три» с президентом США Дональдом Трампом от российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом пишет ТАСС.

Лавров и Ушаков уже в составе делегации. Помимо них, Россию представляют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

