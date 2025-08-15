Посол РФ оценил настроение перед переговорами Путина и Трампа

Посол Дарчиев: у Москвы нет завышенных ожиданий от переговоров на Аляске

Посол России в США Анатолий Дарчиев в интервью РИА Новости заявил, что Москва не питает завышенных ожиданий от переговоров на Аляске.

По его словам, российская сторона рассчитывает не на прорыв, а на постепенное и стабильное продвижение в диалоге.

Дарчиев отметил, что настроение перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа он оценивает как отличное. Дипломат подчеркнул, что лидеры планируют обсудить всю повестку переговоров.

По словам посла, Россия подготовила хорошо аргументированную позицию для предстоящих переговоров. Отвечая на вопрос о перспективах второго саммита двух стран, он коротко ответил «Посмотрим».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее стало известно, что продажи российского бренда взлетели из-за появления Лаврова на Аляске в свитере «СССР».