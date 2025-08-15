Продажи российского бренда взлетели из-за появления Лаврова в свитере «СССР»

После появления главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в свитере с надписью «СССР» у челябинского бренда SelSovet повысились продажи. Об этом «Газете.Ru» сообщила собственник бренда Екатерина Варлакова.

«Да, мы видели, конечно, новости, и у нас очень много сейчас здесь журналистов. Сергей Викторович нигде не нашел наш свитер. Мы отправляли поставку в МИД РФ, которую они у нас купили. Они заказали эти свитера. Лаврову, конечно же, его передали его сотрудники. Мы не просто рады, что он его надел. Это один из самых значимых политиков в мире на сегодняшний момент. Это большая для нас гордость. Конечно, есть сейчас уже большая активность, продажи повысились», — рассказала Варлакова.

Она не исключила, что в линейке бренда вскоре может появиться свитер в честь встречи на Аляске. С надписью «США» или «США-Россия».

«Нам много сегодня таких вопросов задают. Подумаем обязательно. Да, наверное свитеру быть. Спасибо вам большое за внимание к бренду», — сказала Варлакова.

15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с надписью «СССР». Британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века». Свитер Лаврова быстро нашли в продаже — сейчас он стоит 10990 рублей.

Ранее Лавров заявил о четкой позиции России перед переговорами на Аляске.