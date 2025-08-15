На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Путина заявил о «боевом» настроении перед саммитом с Трампом

Дмитриев: настроение перед переговорами Путина и Трампа боевое
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Настроение перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «боевое». Об этом сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Боевое!» — сказал Дмитриев, который входит в состав российской делегации на переговорах РФ и США на Аляске.

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Она должна начаться примерно в 22 часа по московскому времени.

Ожидается, что сначала президенты проведут беседу тет-а-тет с участием своих помощников, затем к ним присоединятся делегации РФ и США. Российскую сторону на переговорах будут представлять Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в общей сложности саммит РФ и США продлится минимум 6-7 часов.

Ранее сообщалось, что Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным при одном условии.

Встреча Путина и Трампа
