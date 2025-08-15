Трамп намерен обсудить с Путиным вопрос территорий Украины

Стороны на российско-американском саммите на Аляске намерены обсудить вопрос территорий Украины, однако решение по этому вопросу должен принять Киев. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.