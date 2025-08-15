Песков сообщил, во сколько Путин прилетит в Анкоридж для встречи с Трампом

Песков: самолет Путина приземлится в Анкоридже в 11:00 по местному времени

Самолет, на борту которого будет президент России Владимир Путин, должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ровно в 11 часов по тамошнему времени президент РФ должен приземлиться [в Анкоридже]. Его там будет встречать президент Трамп», — сообщил Песков.

Он уточнил, что на данный момент Владимир Путин находится в Магадане, где проводит совещание по вопросам развития Магаданской области. В рамках своей рабочей поездки глава государства посетил завод «Омега-Си» по производству Омега-3 из белой рыбы.

Песков во время беседы с Зарубиным заявил, что сразу из Магадана Путин направится в Анкоридж. Вылет будет «пунктуальным», сообщил представитель Кремля.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Украина и Европа «затаили дыхание», ожидая встречи Путина и Трампа.