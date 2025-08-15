На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети появился ролик о дружбе РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа

Ведущий «Соловьев LIVE» Карнаухов опубликовал видео о дружбе России и США
yana_soyko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущий программы «Лабиринт Карнаухова» на «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов в преддверии встречи президентов РФ и США на Аляске опубликовал в своем Telegram-канале видео о дружбе России с Америкой.

«У России и США колоссальный потенциал для развития конструктивных отношений и сближения», — написал ведущий в описании под роликом.

На записи можно увидеть девушку, на которой одежда в цветах российского триколора: на голове красный кокошник и бело-сине-красное платье. Также характерной особенностью русской красавицы является густая длинная коса. Девушка танцует с парнем, одетого в рубашку в цветах американского флага. На фоне их танца мелькают фрагменты из прошлого о взаимодействии двух стран. В частности, упоминается встреча на Эльбе в 1945 году, когда армия СССР пересеклась с американскими войсками, «рукопожатие» Союза и Аполлона в космосе в 1975 году, Всемирный фестиваль молодежи в 1957-м, визит Никиты Хрущева в США в 1959 году и другое. Завершается ролик фразой: «Вместе мы создаем будущее».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (в 22:30 мск).

Сначала Путин и Трамп поговорят тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации двух стран. Российскую сторону будут представлять в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.

