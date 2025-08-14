В Кремле назвали время встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в 22:30 по Москве

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — заявил Ушаков.

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Он также сообщил, что запланированы расширенные переговоры в составе делегаций, которые состоятся в формате «5 на 5». Также запланирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

