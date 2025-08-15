На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Азербайджана снесли памятники героям ВОВ

Ереван заявил о сносе памятников советским ветеранам в Карабахе
Maxar Technologies/Handout via Reuters

В Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных в честь выдающихся деятелей и героев Великой Отечественной войны в Ханкенди. Об этом сообщило Агентство по развитию культуры Арцаха на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из столицы Арцаха исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях, десятилетиями формировавших культурный облик города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из города вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе известному художнику Ивану Айвазовскому.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма готовы принять и восстановить разрушенный в Нагорном Карабахе памятник русскому художнику Айвазовскому. Он назвал снос памятника опасным симптомов для самих же разрушителей.

В свою очередь представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что снос памятника Айвазовскому вызывает сожаление и глубокое неприятие.

Ранее Алиев сообщил о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах.

