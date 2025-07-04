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Алиев сообщил о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах

Алиев: перемещенные азербайджанцы вернулись в 16 городов и сел в Карабахе
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись в 16 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом в ходе выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Реализуется программа «Великое возвращение». На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — заявил он.

По словам Алиева, на данный момент на освобожденных территориях живут, работают и получают образование более 50 тыс. человек. Он добавил, что специальная комиссия, состоящая из представителей госорганов и иностранных экспертов, оценила нанесенный Азербайджану ущерб в $150 млрд.

Помимо этого, глава государства отметил важность обеспечения прав азербайджанцев, которых депортировали из Армении.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов начать обсуждения с Баку для подписания мирного соглашения.

Ранее Алиев назвал Армению страной — военным преступником.

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