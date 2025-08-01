Глава Крыма заявил о готовности принять разрушенный в Азербайджане памятник Айвазовскому

Власти Крыма готовы принять и восстановить разрушенный в Нагорном Карабахе памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте», — написал он.

По его словам, Крым готов забрать любые памятники, связанные с русской историей и культурой, которые находятся под прицелом вандалов.

Аксенов добавил, что «война с памятниками не красит никого» и привел в пример Украину. Он назвал снос монументов опасным симптомом, прежде всего, для самих разрушителей.

Вчера представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что снос памятника Айвазовскому вызывает сожаление и глубокое неприятие. Он отметил, что Баку мог бы уведомить Москву о своем намерении. В этом случае можно было бы решить вопрос цивилизованным путем, например, при помощи переноса монумента на территорию России.

Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в день рождения художника — 29 июля. В пресс-службе «Sputnik Армения» назвали действия Баку очередным «случаем уничтожения армянского культурного наследия».

Ранее Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном.