На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма заявил о готовности принять разрушенный в Азербайджане памятник Айвазовскому

Аксенов: Крым готов забрать снесенный в Нагорном Карабахе памятник Айвазовскому
true
true
true
close
Artsakh Tourism & Culture Development Agency/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Власти Крыма готовы принять и восстановить разрушенный в Нагорном Карабахе памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте», — написал он.

По его словам, Крым готов забрать любые памятники, связанные с русской историей и культурой, которые находятся под прицелом вандалов.

Аксенов добавил, что «война с памятниками не красит никого» и привел в пример Украину. Он назвал снос монументов опасным симптомом, прежде всего, для самих разрушителей.

Вчера представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что снос памятника Айвазовскому вызывает сожаление и глубокое неприятие. Он отметил, что Баку мог бы уведомить Москву о своем намерении. В этом случае можно было бы решить вопрос цивилизованным путем, например, при помощи переноса монумента на территорию России.

Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в день рождения художника — 29 июля. В пресс-службе «Sputnik Армения» назвали действия Баку очередным «случаем уничтожения армянского культурного наследия».

Ранее Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами