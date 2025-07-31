Швыдкой прокомментировал снос памятника Айвазовскому в Карабахе

Решение властей Азербайджана снести памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе вызывает сожаление и глубокое неприятие. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Такие же чувства в свое время у меня вызывали надругательства над памятниками выдающихся деятелей азербайджанской культуры в Карабахе. И я также не скрываю этого», — отметил он.

Швыдкой напомнил, что памятник Айвазовскому установили в 2021 году при участии дислоцированного на тот момент в регионе российского миротворческого контингента. При этом РФ не проинформировали о планах по сносу этого монумента.

По словам спецпредставителя президента, если памятник Айвазовскому по какой-то причине не устраивал азербайджанскую сторону, Баку мог бы уведомить Москву о своем намерении его демонтировать. В этом случае можно было бы решить вопрос цивилизованным путем, например, при помощи переноса монумента на территорию России.

Памятник художнику снесли в день его рождения — 29 июля.

В пресс-службе «Sputnik Армения» заявили, что власти Азербайджана решили демонтировать монумент после того, как в 2023 году «армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения». Агентство назвало действия Баку очередным «случаем уничтожения армянского культурного наследия».

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