В Анкоридж вылетел еще один борт специального летного отряда «Россия»

Flightradar24: в Анкоридж вылетел еще один Ил-96

Еще один борт специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из столицы в 17:28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж — 16:22 по местному времени (3:22 мск).

В настоящее время этот борт является одним из наиболее отслеживаемых в мире.

Незадолго до этого Ил-96, который ранее вылетел из Москвы, прибыл в Анкоридж, где пройдет встреча лидеров России и США. По данным ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой российско-американского саммита.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее появился график президента РФ на Аляске.