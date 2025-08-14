На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Анкоридж вылетел еще один борт специального летного отряда «Россия»

Flightradar24: в Анкоридж вылетел еще один Ил-96
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Еще один борт специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из столицы в 17:28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж — 16:22 по местному времени (3:22 мск).

В настоящее время этот борт является одним из наиболее отслеживаемых в мире.

Незадолго до этого Ил-96, который ранее вылетел из Москвы, прибыл в Анкоридж, где пройдет встреча лидеров России и США. По данным ТАСС, на нем может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой российско-американского саммита.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее появился график президента РФ на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами