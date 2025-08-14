На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликован график Путина на Аляске

РИА Новости: появился график Путина на российско-американском саммите
Михаил Климентьев/РИА Новости

Появился график российского президента Владимира Путина во время саммита РФ и США на Аляске. Его публикует РИА Новости.

Программа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) со встречи лидера России с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет. Затем состоятся переговоры с участием делегаций. Они продолжатся за рабочим завтраком, пишет агентство.

По итогам переговоров запланирована пресс-конференция глав государств.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне саммита Путин провел совещание с членами высшего руководства России, представителями правительства и администрации. На нем глава государства отметил, что администрация американского президента предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, чтобы выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в конфликт сторон.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
