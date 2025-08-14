На Украине показали сгенерированное ИИ видео с покушением на Путина

ГУР Украины опубликовало ИИ-видео с покушением на Путина на Аляске

В сети появилось сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео с «покушением» на президента России Владимира Путина на Аляске. Кадры обнародовали украинские СМИ.

В опубликованном ролике глава украинской разведки Кирилл Буданов лежит на земле со снайперской винтовкой и ждет приезда российской делегации. В момент, когда российский лидер выходит из автомобиля, он прицеливается и делает выстрел на поражение. После этого сгенерированный нейросетью Путин падает на землю.

В сети видео получило название «Идеальный финал».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция в мире на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выявила тех, кто «шипит и извивается». Она отметила, что «здоровые силы» желают лидерам удачи.

12 августа член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник предупредил, что не только военным, но и простым россиянам нужно быть готовыми к возможным провокациям Украины в преддверии переговоров на Аляске.

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в МИД РФ не исключили новых терактов Киева в преддверии встречи Путина и Трампа.