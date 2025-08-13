Захарова сообщила о «шипении змей-искусителей» из-за встречи Путина и Трампа

Захарова: реакция на встречу Путина и Трампа выявила тех, кто шипит и извивается

Реакция в мире на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выявила тех, кто «шипит и извивается». Однако есть и «здоровые силы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Первые — те здоровые силы <…> которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа — это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней», — отметила Захарова.

По ее мнению, вторые являются «лукавыми змеями-искусителями», которые вместо того, чтобы желать успеха в урегулировании украинского конфликта, хотят найти любую лазейку, чтобы увести разговор в другую сторону.

Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга сообщила, что президенты встретятся в городе Анкоридже. По ее словам, в пятницу утром Трамп отправится через всю страну для двусторонней встречи с Путиным.

Также Левитт уточнила, что для президента США большая честь принять российского лидера на американской земле.

