В МИД РФ не исключили новых терактов Киева в преддверии встречи Путина и Трампа

Мирошник: Киев может готовить новые теракты в преддверии встречи Путина и Трампа

Москва не исключает новых провокаций и терактов со стороны Киева в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта», — написал посол.

В публикации Мирошник обратил внимание на то, что в последние дни Киев увеличил число атак по гражданским объектам России. В доказательство он привел статистику Минобороны РФ по сбитым беспилотникам за минувшую ночь. По его словам, за это время над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 121 украинских БПЛА самолетного типа. Мирошник пришел к выводу, что таким образом Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа.

Накануне Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным 15 августа. Он отметил, что местом этой встречи выбран «великий штат» Аляска. Другие подробности глава Белого дома пообещал сообщить позже.

В Кремле подтвердили информацию о том, что встреча российского и американского лидеров пройдет на Аляске. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, Ушаков отметил, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заговорили об уступках Трампа Путину по Украине.