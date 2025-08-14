Путин провел совещание в Кремле перед переговорами на Аляске

Белоусов, Герасимов, Бортников приняли участие в совещании в Кремле

Министр обороны России Андрей Белоусов, начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников приняли участие в совещании в Кремле перед российско-американскими переговорами на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания находился за центральным столом, чиновники и дипломаты сидели в зале напротив главы государства.

В совещании также приняли участие члены делегации РФ на предстоящей встрече: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в кремлевском зале присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский и другие лица.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ранее сообщалось, что Трамп обещал Зеленскому не поднимать вопрос территорий в беседе с Путиным.