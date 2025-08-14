Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории. Тогда о чем пойдет разговор?

Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не намерен поднимать тему территорий Украины, передает NBC News. При этом ранее президент США несколько раз упоминал «обмен» территориями в рамках урегулирования конфликта а также утверждал, что Зеленскому придется «кое-что подписать».

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным не будет обсуждать территориальный вопрос, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на европейских чиновников.

Источники телеканала сообщают, что об этом Трамп заявил на видеоконференции с участием лидеров стран Европы и Владимира Зеленского 13 августа.

«Трамп сказал во время телефонного разговора, в котором также участвовал президент Украины Владимир Зеленский, что он собирается на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня на Украине» — сообщает NBC News.

По словам собеседников канала, знакомых с содержанием разговора, «Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что перед началом мирных переговоров необходимо достичь прекращения огня на Украине». Кроме того, после этой беседы европейские лидеры предположили, что «Трамп не оптимистично настроен в отношении результатов своей встречи с Путиным».

Обсуждалось в ходе этого разговора и введение новых ограничительных мер против России, а также применение вторичных санкций к ее торговым партнерам в случае, если встреча пройдет неблагоприятно , сообщает телеканал.

Один из источников CNN сообщил, что Трамп поддержал предоставление Украине гарантий безопасности. При этом неназванный чиновник, ранее работавший в администрации президента США, добавил, что на встрече «может произойти все, что угодно».

Не исключено, что Трамп и правда не будет обсуждать с Путиным территориальный вопрос, так как в МИД России 13 августа заявили, что обмен землями с Киевом и даже его обсуждение на саммите РФ и США на Аляске невозможно, так как территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

Согласно последней информации от помощника президента России Юрия Ушакова, тема Украины все равно будет центральной на встрече Путина и Трампа на Аляске. Кроме того, ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.

Смена позиции

При этом 8 августа Дональд Трамп на встрече с лидерами Армении и Азербайджана утверждал, что согласно его плану урегулирования конфликта, между Москвой и Киевом будет некий «обмен» территориями» .

«Вы смотрите на территорию, за которую бои шли три с половиной года <...> Поэтому мы рассматриваем этот вариант <...> мы хотим получить часть обратно, а часть обменять»», — цитировало его Sky News.

Позднее 11 августа Трамп снова повторил это утверждение, ответив на заявления Зеленского о том, что Украина не может отказаться от своих территорий из-за положений конституции страны.

«Меня немного беспокоило то, что Зеленский говорил, что ему нужно получить конституционное одобрение. Ему не требовалось одобрение на то, чтобы вести войну и убивать всех, но ему нужно одобрение, чтобы провести обмен территориями. Потому что будет происходить обмен территориями. Я знаю это от России и через разговоры со всеми участниками», — приводила его слова газета The Guardian.

Также ранее Трамп говорил, что Зеленскому нужно «быть готовым «кое-что подписать», однако подробностей не раскрыл.

Газета Financial Times писала, что президент США по-прежнему считает Зеленского препятствием к урегулированию конфликта, а в Киеве опасаются, что Трамп может надавить на Украину, чтобы она приняла условия, достигнутые на встрече на Аляске.

Неукраинская повестка

Британский журнал The Economist сообщает, что на встрече 15 августа на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить не только Украину.

«Одной из возможных областей является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между Америкой и Россией, включая снятие санкций», — пишет издание.

Другой потенциальной темой для обсуждения, по данным The Economist, может стать «сотрудничество в Арктике, например, в сфере энергетики». Издание утверждает, что США и Россия уже обсуждали эту тему в феврале, и «российские чиновники очень заинтересованы в привлечении американского бизнеса».