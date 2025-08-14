Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя об отказе от обмена территориями, становится главным препятствием для мира. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«Вот и все. Значит, с кем-то другим придется договариваться в Киеве Соединенным Штатам и России для выхода из войны в сторону мирного урегулирования, только и всего. Это, кстати, наиболее вероятный вариант», — сказал эксперт.

Что касается Европы, она также будет отрицать все договоренности России и США. Однако, несмотря на это, Москва и Вашингтон будут продвигать согласованный сценарий, добавил он.

9 августа в ходе видеообращения Зеленский отверг какой-либо обмен территориями с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что позиция Киева по данному вопросу закреплена в конституции страны и никто отступать от этого не будет.

Позднее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Украина готова к обсуждению территориальных вопросов на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа.