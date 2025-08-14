На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа

Аналитик Брайен: Зеленский делает все для саботирования встречи Путина и Трампа
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы саботировать предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и ведет себя так, будто бы у Киева есть шансы на победу в конфликте. Об этом пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.

По мнению автора, Зеленский рассчитывает на европейскую поддержку, чтобы добиться своего и помешать США заключить соглашение с Россией. Брайен считает, что если план украинского лидера будет реализован, то Европе придется отправить войска на территорию республики.

«Европейский военный контингент теоретически должен обеспечить соблюдение режима прекращения огня — еще одно требование Зеленского и его европейских союзников.
Идея, лежащая в основе всего этого, — это своего рода план (нелегко его так назвать, но это так) заключить дешевую сделку о прекращении огня, ввести иностранные войска, а затем возобновить войну против России», — пишет Брайен.

По мнению эксперта, Зеленский не сменит курс и продолжит попытки подорвать американо-российские переговоры. Аналитик призвал Европу пересмотреть свою поддержку Украины, так как «она роет глубокую яму для будущего».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса.

