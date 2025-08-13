Мерц раскрыл позицию Украины по территориальным вопросам

Украина готова к обсуждению территориальных вопросов на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом, пишет ТАСС.

При этом Мерц подчеркнул, что отправной точкой должна стать линия боевого соприкосновения. Кроме того, по словам немецкого канцлера, Украина должна сидеть за столом переговоров вместе с Россией и Соединенными Штатами.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной. Она отметила, что не хочет вдаваться в подробности, поскольку эта тема будет обсуждаться президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске 15 августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отвергал какой-либо обмен территориями с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. Украинский лидер подчеркивал, что позиция Киева по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский заверил, что украинцы не станут «дарить» свою землю.

