Мерц рассказал, о чем Европа попросила Трампа в преддверии его встречи с Путиным

Мерц: Трампа призвали учитывать интересы Украины и Европы на встрече с Путиным

Лидеры европейских стран во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом призвали его соблюдать интересы Европы и Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц журналистам, сообщает ТАСС.

«На Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в сфере безопасности. Именно это послание мы, европейцы, донесли сегодня до президента США Трампа», — сообщил Мерц по итогам видеоконференции с Трампом.

Канцлер Германии добавил, что мнения европейцев и президента США во многом сошлись касательно оценки текущей ситуации и в отношении «достижимой цели на пятницу».

13 августа украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США и лидерами стран Европы, которую организовал Мерц в преддверии встречи на Аляске. Участие в разговоре, кроме Зеленского, Мерца и Трампа, приняли генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

До этого пресс-секретарь канцлера ФРГ Стефан Корнелиус сообщил, что участники видеоконференции планируют обсудить дальнейшие варианты оказания давлению на Россию. Кроме того, ожидалось, что лидеры стран поднимут вопрос подготовки возможных мирных переговоров по Украине, обсудят тему территориальных уступок и безопасности.

Ранее в МИД России назвали саботажем встречу ЕС и Украины в преддверии саммита на Аляске.