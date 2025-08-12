На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте примет участие в телеконференции по Украине перед встречей Трампа и Путина

Генсек НАТО Рютте примет участие в телеконференции лидеров США и ЕС по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в телеконференции лидеров США, Европы и Украины, посвященной обсуждению украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

«Рютте примет участие в виртуальных встречах лидеров Европы, США и Украины, организованных канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения ситуации на Украине», — сообщили в НАТО.

Телеконференция состоится в среду, 13 августа, за два дня до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В ней примут участие украинский лидер Владимир Зеленский, американский президент Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

По словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Стефана Корнелиуса, участники разговора рассмотрят дальнейшие варианты оказания давлению на Россию. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос подготовки возможных мирных переговоров, обсудят тему территориальных уступок и безопасности.

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главной темой встречи станет мир на Украине. Президенты, в частности, могут обсудить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами