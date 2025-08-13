На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали саботажем встречу ЕС и Украины в преддверии саммита на Аляске

МИД РФ: встреча Европы и Киева по Украине является политически ничтожным шагом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Встреча европейских лидеров и украинского президента Владимира Зеленского, посвященная обсуждению урегулирования конфликта на Украине, является «политически и практически ничтожным действием». Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, пишет РИА Новости.

«В данном случае мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие», — сказал Фадеев на брифинге.

Он отметил, что европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского конфликта, а фактически Евросоюз их саботирует. По словам Фадеева, в Брюсселе этого даже не скрывают.

До этого издание Bild сообщило, что 13 августа Владимир Зеленский прибудет в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, которую организовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в преддверии встречи на Аляске.

Участие в видеоконференции также примут генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

Как сообщил пресс-секретарь канцлера ФРГ Стефан Корнелиус, участники разговора рассмотрят дальнейшие варианты оказания давлению на Россию. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос подготовки возможных мирных переговоров, обсудят тему территориальных уступок и безопасности.

Ранее в США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа.

