Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине

Bild: Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине

В среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин. Об этом сообщает Bild.

«Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем», — сообщает издание.

Мерц организует переговоры в преддверии встречи президента России Владимира Путина с Трампом, которая запланирована на пятницу.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, встреча пройдет в городе Анкоридже.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее на военной базе в Анкоридже не ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа.