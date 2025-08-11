В ФРГ анонсировали разговор Трампа с европейскими лидерами и Зеленским

Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами до встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом до его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря канцлера ФРГ Стефана Корнелиуса.

По его словам, конференция состоится 13 августа, за два дня до встречи президентов США и России. В ней примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также главы кабминов Италии, Польши и Финляндии.

Корнелиус отметил, что участники телефонного разговора планируют рассмотреть дальнейшие варианты оказания давлению на Россию. Помимо этого, лидеры стран поднимут вопрос подготовки возможных мирных переговоров, обсудят тему территориальных уступок и безопасности, уточнил пресс-секретарь.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа.