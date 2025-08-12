В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле

Для президента США Дональда Трампа большая честь принять российского лидера Владимира Путина на американской земле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

Она отметила, что представители США и России обсуждали много возможных мест для проведения встречи глав двух государств. Выбор остановился на Аляске, сказала Левитт.

«Для президента это большая честь, и он с нетерпением ждет возможности принять президента Путина на американской земле», — заявила представительница Белого дома.

На этом же брифинге Каролин Левитт назвала цель встречи Трампа с Путиным на Аляске. По ее словам, она заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух стран станет урегулирование конфликта на Украине.

Левитт уточнила, что встреча пройдет в городе Анкоридже. По ее словам, в пятницу утром глава Белого дома отправится через всю страну для двусторонней встречи с Путиным.

