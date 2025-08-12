На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о возможных провокациях Киева по срыву встречи Путина и Трампа

Захарова заявила, что провокации стали преступным почерком Киева
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что организация провокаций стала «преступным почерком» киевских властей. Об этом она заявила в беседе с «Известиями».

«Это уже стало их преступным почерком», — сказала она, комментируя информацию о возможных провокациях Украины, направленных на срыв встречи президентов РФ и США на Аляске.

12 августа в Минобороны России сообщили, что Украина готовит провокации для срыва запланированной на 15 августа встречи Путина и Трампа. В ведомстве отметили, что для осуществления этой цели Киев направил в город Чугуев в Харьковской области группу иностранных журналистов. Согласно планам киевских властей, они должны будут подготовить «серию репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Кроме того, в министерстве обороны отметили, что перед саммитом 15 августа украинская армия планирует нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города. В этот момент представители СМИ, по данным МО, должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на Россию.

Ранее в Госдуме призвали россиян быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске.

